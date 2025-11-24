Motta San Giovanni, al via l’avviso per gli stand dei Mercatini di Natale
Il Comune di Motta San Giovanni cerca operatori per i Mercatini di Natale 2025: stand gratuiti per prodotti tipici. Scadenza 27 novembre
24 Novembre 2025 - 11:04 | Comunicato Stampa
È stato pubblicato l’avviso per la costituzione di un elenco di operatori a cui assegnare, gratuitamente e in occasione della rassegna Mercatini di Natale 2025, stand per la promozione e la vendita di prodotti alimentari e non alimentari della tradizione calabrese.
Organizzati dal Comune di Motta San Giovanni in collaborazione con le associazioni del territorio comunale, i “Mercatini di Natale 2025” saranno allestiti in piazza della Municipalità e in piazza del Minatore dove, sabato 13 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore 23:00) e domenica 14 dicembre (dalle ore 09:00 alle ore 23:00), sono previsti numerosi eventi oltre ad esibizioni musicali e spettacoli dedicati anche ai visitatori più piccoli.
Gli operatori interessati ad occupare uno stand potranno proporsi, entro le ore 12:00 di giovedì 27 novembre 2025, utilizzando l’apposita modulistica da inviare a mezzo posta elettronica certificata (protocollo@pec.comunemottasg.it ), tramite mail ( affarigenerali@comunemottasg.it) o consegnandola a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Motta San Giovanni sito in Piazza della Municipalità.
È possibile consultare l’avviso e scaricare la modulistica visitando il sito istituzionale www.comune.mottasangiovanni.rc.it.