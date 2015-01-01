Move Your Mind: ospite Antonio Venanzi al Design Cafè tema Night Architecture
Come la musica influenza e caratterizza i locali notturni: sabato 3 gennaio incontro informale con N+M Studio e il professionista Antonio Venanzi
01 Gennaio 2015 - 16:50 | di Redazione
All’interno del progetto MOVE YOUR MIND, che corrisponde alla durata della permanenza della mostra, aperta al pubblico presso Novadomus fino al 6 Gennaio 2015, ci saranno degli incontri informali di orientamento del DESIGN_CAFè.
La tematica di Sabato 3 Gennaio alle 15.30 sarà quella del NIGHT ARCHITECTURE: come la musica influenza e caratterizza i locali notturni.
Durante l’evento N+M Studio incontra tutti coloro che sono interessati ad approfondire l’argomento.
Ospite speciale dell’evento sarà il professionista Antonio Venanzi.
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