Move Your Mind: ospite Antonio Venanzi al Design Cafè tema Night Architecture

Come la musica influenza e caratterizza i locali notturni: sabato 3 gennaio incontro informale con N+M Studio e il professionista Antonio Venanzi

All’interno del progetto MOVE YOUR MIND, che corrisponde alla durata della permanenza della mostra, aperta al pubblico presso Novadomus fino al 6 Gennaio 2015, ci saranno degli incontri informali di orientamento del DESIGN_CAFè.

La tematica di Sabato 3 Gennaio alle 15.30 sarà quella del NIGHT ARCHITECTURE: come la musica influenza e caratterizza i locali notturni.

Durante l’evento N+M Studio incontra tutti coloro che sono interessati ad approfondire l’argomento.

Ospite speciale dell’evento sarà il professionista Antonio Venanzi.

Non mancate!