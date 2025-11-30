Il b-boy reggino Cristian Bilardi sul palco con Marracash: “Un orgoglio enorme”

Da Gallico ai palchi dei grandi palazzetti italiani, passando per i Mondiali di breaking e i dinner show di lusso in Svizzera. Adesso un nuovo capitolo che lo vede protagonista: Cristian Bilardi, in arte Mowgly, è in tour con Marracash, uno dei rapper più seguiti e rispettati in Italia. Una nuova avventura in una carriera costruita tra sacrificio, talento e radici ben salde a Reggio Calabria.

Dopo il debutto al PalaSele di Eboli, prima tappa di un calendario da dieci date tra Eboli, Bologna, Firenze, Milano, Roma, Padova e Torino, Mowgly è parte integrante dello show del rapper. Sul palco porta il suo breaking, fatto di assoli, power moves e parti acrobatiche che dialogano con la musica e con l’energia del pubblico.

Leggi anche

“La prima data a Eboli è stata uno show assurdo, tutto sold-out”, racconta Bilardi. “Sono stato contattato dalla direzione artistica di Marracash: servivano dei b-boy e hanno chiamato me, mi ha onorato. Saranno in tutto dieci date, tra cui Roma e Milano. È un’esperienza unica, un grande orgoglio”.

Nel live, Mowgly e gli altri breaker non sono una semplice “cornice”, ma parte della narrazione dello spettacolo: “Facciamo parte dello show, con degli assoli e parti acrobatiche. È un onore stare sul palco con uno dei rapper più famosi e apprezzati in Italia. Marracash è gasatissimo sul palco, ci incita quando facciamo i nostri numeri”.

Dopo aver riscritto le regole degli show dal vivo con il ‘Marrageddon’ nel 2023 ed essersi preso i principali stadi d’Italia, per Marracash adesso un tour sold-out nei principali palazzetti d’Italia: un’esperienza appena cominciata per Mowgly ma che può dirsi già indimenticabile.

Guardando avanti, Bilardi ha le idee chiare: “Progetti futuri? Continuare con questo percorso nel mondo dell’arte e della danza”. Un percorso che, tappa dopo tappa, lo sta portando sempre più lontano, senza però staccarlo da Reggio Calabria.

Leggi anche

Dalle battle al San Giorgio d’Oro

La storia di Mowgly nasce nei quartieri di Reggio Calabria, tra allenamenti in palestra e contest in giro per l’Italia e per il mondo. Nel tempo è diventato uno dei b-boy più conosciuti nel panorama internazionale del breaking.

Già vincitore del Red Bull Dance Your Style e di molti altri titoli, ha rappresentato l’Italia ai mondiali Red Bull in Giappone (2016), Svizzera (2018) e Corea del Sud (2022). Nel 2020 ha conquistato anche i Campionati Assoluti della Federazione Italiana Danze Sportive, confermandosi ai vertici della disciplina.

Nel 2023 il Comune di Reggio Calabria gli ha conferito il San Giorgio d’Oro, massima benemerenza cittadina. Nella motivazione si sottolinea il suo talento, la capacità di portare nel mondo il nome della città e il ruolo di esempio per tanti ragazzi che si avvicinano alla breakdance. Un riconoscimento che ha sancito il legame tra Mowgly e la sua comunità, dove continua a essere un punto di riferimento.

Leggi anche

L’esperienza al Billionaire di Saint Moritz

Prima del tour con Marracash, l’ultimo anno ha regalato a Bilardi un’altra esperienza particolare: l’ingresso nel mondo dei grandi locali internazionali. Mowgly è infatti entrato a far parte degli “special” del Billionaire di Saint Moritz, uno dei club più esclusivi d’Europa, firmato Flavio Briatore.

Nel locale svizzero, all’interno del Grand Hotel des Bains Kempinski, il reggino si esibisce in un contesto fatto di luxury dining, spettacoli, dj set e ospiti internazionali. Sul palco si alternano ballerini, cantanti e performer, in uno show curato da una direzione artistica di alto livello.

Bilardi ha raccontato più volte come questa esperienza gli abbia permesso di confrontarsi con un ambiente nuovo, entrando in contatto con vip, imprenditori e ospiti provenienti da tutto il mondo. Un passaggio importante in un percorso che unisce competizioni sportive, palchi televisivi, premi istituzionali e ora anche grandi tour musicali.

Dalle palestre reggine ai Mondiali, dal San Giorgio d’Oro al Billionaire e ora ai palazzetti con Marracash: il filo conduttore resta sempre lo stesso, il breaking. Un’arte che per Mowgly non è solo disciplina sportiva, ma linguaggio espressivo e forma di vita.

Mentre il tour con Marracash attraversa l’Italia, il b-boy reggino continua a portare sul palco la sua città e la sua storia. Con un obiettivo chiaro: crescere ancora nel mondo della danza e dell’arte, senza perdere di vista le radici che lo hanno reso quello che è, ovvero un’eccellenza reggina conosciuta e apprezzata non solo nel resto d’Italia ma anche all’estero.