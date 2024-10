Jole Santelli sul porto di Gioia Tauro: ‘È la grande scommessa della Calabria’

Così il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli.

“Quella di oggi – continua la governatrice – sarà ricordata come la giornata dell’orgoglio per un porto, quello di Gioia Tauro, che per troppi anni è stato una scommessa mancata, se non addirittura perduta. L’approdo della mega portacontainer, una vera regina del mare, dimostra invece quanto siano estese le potenzialità di uno scalo dalla cui crescita dipende lo sviluppo stesso della Calabria e del Mezzogiorno”.