‘Muover-Si’, il progetto nazionale fa tappa a Reggio Calabria

Un villaggio itinerante che prevede lo svolgimento degli sport di basket in carrozzina, tennis tavolo e scherma, oltre che esibizioni di atleti paralimpici

Il prossimo 27 maggio a Reggio Calabria si svolgerà una tappa del Progetto Nazionale “MUOVER-SI. Attraverso l’attività sportiva, promuovere la salute e migliorare l’inclusione sociale della persona con disabilità motoria“, organizzato da MSP-Italia in collaborazione con la A.S.D. R.C. Basket in Carrozzina, con il Fondo per il Finanziamento di Progetti e Attività di interesse generale nel Terzo Settore, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2018, nonché con il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria.

Il progetto parte dal presupposto che lo sport, contribuendo in maniera determinante al benessere della persona, è uno degli strumenti più efficaci per la riduzione delle ineguaglianze sociali, in rispetto all’art. 30 della Convenzione ONU sui diritti dei disabili, secondo cui lo Stato deve incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività e, quindi, stimolare la piena interazione sociale dei disabili alle attività sportive, migliorando le proprie condizioni psico-fisico e, soprattutto, la consapevolezza delle proprie capacità, autostima ed autonomia.

Il Progetto Muover-si, con il suo Villaggio itinerante che verrà allestito sul Lungomare Falcomatà (in prossimità della Rosa dei Venti), prevede lo svolgimento degli sport di basket in carrozzina, tennis tavolo e scherma, oltre che esibizioni di atleti paralimpici.

L’evento è gratuito ed organizzato secondo le direttive covid.

Sono invitate tutte le Associazioni del territorio al fine di permettere la ripartenza dello sport!

Per qualsiasi informazione potrete scrivere a: reggiocalabriabic@gmail.com