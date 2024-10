Consiglio Regionale, arrivata la sospensione per Muraca: entra Billari

Uffici tecnici della regione al lavoro per notificare tutti gli atti propedeutici al passaggio di consegne tra tra i due esponenti dem

Consiglio Regionale, arrivata la sospensione per il consigliere del Pd Giovanni Muraca. Secondo quanto raccolto, è appena partita la comunicazione da Roma relativa alla sospensione dell’ex assessore comunale, assieme a Falcomatà e gli altri esponenti della giunta del primo mandato condannato in ambito del Processo Miramare.

Al posto di Muraca (a sua volta subentrato in consiglio dopo l’elezione al Senato di Nicola Irto) farà il suo ingresso Antonio Billari. Secondo quando emerso, difficilmente sarà possibile concretizzare tutto nelle prossime ore, così da permettere l’ingresso di Billari già durante la seduta del consiglio regionale fissata per domani, venerdi 10 marzo.

Tempistiche non esattamente brevi da parte del Governo, con Muraca che in questi mesi ha partecipato a diverse sedute del consiglio regionale nonostante la sospensione. Adesso però la comunicazione da Roma è arrivata: per Antonio Billari si concretizza il ritorno a Palazzo Campanella.