Regionali in Calabria, Muraca: ‘Falcomatà il miglior candidato’

“Tridico possibile candidato governatore? Io non ho alcuna conoscenza concreta, ci sono delle voci, degli articoli, dei post. Ma non abbiamo nulla di concreto. Per quanto riguarda l’associazione resta Falcomatà il miglior candidato. E per quanto riguarda la mia posizione da consigliere del Partito Democratico, un candidato del Partito Democratico, perché lo riteniamo il più rappresentativo e il più capace di rappresentare le esigenze dei calabresi”.