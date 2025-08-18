Regionali in Calabria, Muraca: ‘Falcomatà il miglior candidato’
"Tridico possibile candidato governatore? Ci sono voci, articoli, post...non abbiamo nulla di concreto" le parole di Muraca
18 Agosto 2025 - 11:54 | di Redazione
“Tridico possibile candidato governatore? Io non ho alcuna conoscenza concreta, ci sono delle voci, degli articoli, dei post. Ma non abbiamo nulla di concreto. Per quanto riguarda l’associazione resta Falcomatà il miglior candidato. E per quanto riguarda la mia posizione da consigliere del Partito Democratico, un candidato del Partito Democratico, perché lo riteniamo il più rappresentativo e il più capace di rappresentare le esigenze dei calabresi”.
Queste le parole di Giovanni Muraca durante la conferenza stampa di Rinascita Comune a sostegno della sua nuova candidatura.
“È il partito – conclude Muraca – che con sei consiglieri ha fatto l’opposizione in questi anni, contro tutto e tutti. Poi, chiaramente, sono decisioni che passano sopra la nostra testa, noi le accetteremo e porteremo avanti la sfida che già ogni giorno portiamo”.