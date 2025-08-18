Regionali in Calabria, il post di Tridico è più di un indizio: con il like di Irto…

La decisione è attesa nella giornata di oggi, ma anche ieri rumors e fonti romane riportavano di un Tridico orientato verso il sì

Bastano 4 parole per avvicinare Pasquale Tridico all’investitura ufficiale in Calabria quale candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra. Nella serata di ieri, l’eurodeputato ha pubblicato un post, con le parole ‘Calabria mia, terra mia’ e una foto gruppo. Un segnale ormai inequivocabile che Tridico è sempre più orientato verso il si –come riportato 48 ore fa su queste pagine– un colpo di scena rispetto alla settimane di resistenze e indecisioni.

La decisione è attesa nella giornata di oggi, ma anche ieri rumors e fonti romane riportavano di un Tridico orientato verso il sì, anche se la base del Movimento 5 Stelle (e il pd reggino, forse perchè ancora speranzosi di una candidatura di Falcomatà) continuavano a ripetere che l’eurodeputato non avrebbe accettato.

Un altro segnale, al post già più che sibillino di Tridico, arriva da alcuni like: quelli del senatore e segretario regionale del Pd Nicola Irto e quello del sindaco di Palmi (candidato al consiglio regionale) Giuseppe Ranuccio. Non certo due esponenti del Movimento 5 Stelle, soprattutto il like di Irto ha un peso specifico. Si attende soltanto che Tridico sciolga ufficialmente le riserve: ma oggi sembra essere ad un passo dallo sfidare Roberto Occhiuto alle urne…

Il post di Tridico su Facebook