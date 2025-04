Incendiata l’auto di un avvocato nel reggino, Muraca: ‘Attacco vile, servono risposte forti dalla politica’

Il consigliere regionale del Partito Democratico, Giovanni Muraca, esprime la propria solidarietà e vicinanza all’avv. Giuseppe Bellocco, vittima di un vile attentato incendiario che ha colpito la sua autovettura.

«Giuseppe è un professionista serio e impegnato, che da sempre si distingue per il suo attivismo nel sociale e per l’importante ruolo ricoperto nella sua Comunità, con le stesse qualità umane e morali del padre a cui è intitolata la sezione del Pd di Cinquefrondi. Sono certo che le Forze dell’Ordine immediatamente intervenute faranno piena luce su quanto accaduto affinché i responsabili di questo atto ignobile siano individuati e perseguiti con rigore.

È fondamentale che la serenità e la sicurezza delle famiglie e delle Comunità non vengano turbate da simili gesti di inciviltà.

Il vile gesto intimidatorio compiuto ai danni dell’avv. Bellocco preoccupa e impone alla politica di non abbassare la guardia sul tema della criminalità. Serve sempre maggiore attenzione e impegno per fare in modo che episodi del genere non debbano più ripetersi e un sostegno pieno ai professionisti e agli amministratori che, a tutti i livelli, rischiano spesso la propria incolumità».