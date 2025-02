Musaba, dopo 50 anni di lavori l’ennesima lotta: ‘Il Comune di Mammola fa i soliti giochini…’

Recita così l’ultimo post del Musaba di Mammola in cui si denuncia il mancato completamento dei lavori relativi ad una delle strade di accesso al museo da parte del Comune di Mammola.

“Musaba ha due ingressi lato Mammola e lato Grotteria, quest’ultimo aveva bisogno di urgente sistemazione e la messa in sicurezza della collina dove è posto il Museo. Spirlì, ex presidente della Regione Calabria, aveva ottenuto €185.000 fondi PNRR e la Regione Calabria ha incaricato il Comune di Mammola ad avviare i lavori. La Fondazione MUSABA purtroppo non è mai riuscita ad avere visione del progetto e quindi il Sindaco e il tecnico hanno fatto i soliti giochini. Adesso i lavori finiti sono fatti male, brutti e poco sicuri e la stradina non consente il passaggio di due mezzi; avranno speso una cifra minimale”.

Nelle foto lo stato finale dei lavori. Questo è il ringraziamento da parte del Comune di Mammola per tutta la pubblicità che il MUSABA fa per il paese”.