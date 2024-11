Museo Archeologico della Sibaritide partecipa alla Festa dei Musei.

Sabato 2 e domenica 3 luglio 2016, con iniziative di sicuro interesse, il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide partecipa alla Festa dei Musei.

Ricco il programma disposto dalla dottoressa Adele Bonofiglio che dirige con piglio e volitività questo conosciuto e apprezzato luogo d’arte.

Il Museo ricade nel Polo Museale della Calabria, guidato da quasi un anno dalla dottoressa Angela Tecce.

Questo, di seguito indicato il programma previsto:

SABATO 2 LUGLIO 2016

IL PATRIMONIO PER I BAMBINI – 9,00 / 14,00

Il Servizio Educativo del Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide propone per i bambini dai 6 ai 12 anni la mappa tematica Scopri il tuo Museo, progetto del MiBACT di educazione al patrimonio culturale. L’attività ludico-didattica si focalizza sui reperti archeologici conservati presso il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide. I giovani visitatori, un po’ come investigatori, in maniera divertente e stimolante, andranno alla scoperta di storie e curiosità sul mondo degli antichi popoli, che in passato abitarono il territorio della Sibaritide. Prendendo spunto da figure di animali presenti su alcuni reperti saranno, inoltre, raccontate alcune favole di Esopo (favolista greco del VI sec. a.C.). I giovani visitatori, a cura di Itineraria Bruttii onlus, potranno usufruire di un laboratorio di didattica sperimentale che propone la lavorazione dell’argilla e la creazione di tavolette con scrittura antica incisa: greco, cuneiforme e geroglifici.

RASSEGNA NAZIONALE DI ARTE CONTEMPORANEA – ore 18,00 / 20,00

L’Associazione culturale “Art Study Space” presenta VARIAZIONI ERRANTI rassegna nazionale di arte contemporanea. Interverranno: Adele Bonofiglio, direttore del Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide; Myriam Peluso, gallerista; Simonetta Costanzo, psicoanalista – Unical; Paola Orrico, manager culturale e Mimmo Legato, art director – “Art Study Space”. Parteciperanno, altresì, 21 artisti: Lina Francesca Amendola, Luigi Caputo, Giancarlo Caneva, Liliana Condemi, Angela De Luca, Claudio Mario Feruglio, Giuseppina Groccia, Marcello La Neve, Federico Losito, Alessandro Maio, Roberto Mendicino, Domenico Minniti, Brunella Patitucci, Sebastiano Plutino, Oscar Piovosi, Stefania Sammarro, Gianni Serra, Giuseppe Spina, Rosa Spina, Inna Stets, Aldo Toscano.

Nel corso dei lavori sarà presentato il volume Oblivion (Falco Editore), della fotografa Stefania Sammarro.

LO SPETTACOLO DELLA CULTURA – 20,00 / 23,00

Chiuderà questa attesa giornata un’esibizione musicale dell’arpista Claudia Falcone e dei percussionisti Egidio Palagano e Vincenzo Caiafa.

DOMENICA 3 LUGLIO 2016

Ingresso gratuito previsto in occasione della prima domenica del mese. Orario ordinario: 9.00 – 19.30.

Festa dei Musei

Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide

Cassano allo Ionio (Cosenza)

Sabato 2 e domenica 3 luglio 2016

Polo Museale della Calabria

Direttore: Angela Tecce

Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide

Direttore: Adele Bonofiglio

Ufficio stampa: Silvio Rubens Vivone (responsabile) – Patrizia Carravetta

Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246