Museo in Fest: al MArRC due giornate dedicate all’infanzia con fiabe, teatro e partecipazione

Successo per gli appuntamenti del weekend con i più piccoli con Cappuccetto Rosso Kamishibai e un laboratorio sul Piccolo Principe

Continua con successo Museo in Fest 2025, la rassegna estiva del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria che, dal 17 giugno al 30 agosto, anima gli spazi del MArRC con musica, teatro, incontri e attività per tutte le età.

Tra i recenti appuntamenti, il 27 e 28 giugno, la Piazza Paolo Orsi ha ospitato due eventi dedicati ai più piccoli, confermando l’attenzione del Museo verso un pubblico giovane e familiare.

Venerdì 27 giugno, “Cappuccetto Rosso Kamishibai” ha coinvolto bambine e bambini in una rilettura creativa della celebre fiaba, ispirata all’antica arte giapponese del kamishibai – il “teatro di carta” – che unisce narrazione, illustrazioni e partecipazione attiva. Un’esperienza intima e immersiva, che ha saputo trasformare la fiaba tradizionale in uno spazio di ascolto e immaginazione condivisa.

Il giorno successivo, sabato 28 giugno, è andato in scena “Un Principe Piccolo Piccolo”, spettacolo-laboratorio ispirato al mondo del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry. Il pubblico dei più piccoli è stato guidato in un viaggio teatrale tra pianeti e personaggi fantastici, stimolando riflessioni, domande e creatività attraverso il gioco e il racconto.

La rassegna Museo in Fest 2025 proseguirà per tutta l’estate con appuntamenti serali, concerti, spettacoli, incontri con autori, conferenze e attività didattiche, valorizzando il patrimonio del Museo e il paesaggio dello Stretto in un intreccio di linguaggi e suggestioni.