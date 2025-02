Museo del Mare, la maggioranza: “Opera strategica per il futuro di Reggio”

«Con la consegna del cantiere del Museo del Mare alla Cobar Spa, l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ha dato un impulso definitivo a quella che rappresenta una delle opere più straordinarie e strategiche per il futuro della città di Reggio Calabria».

Ad affermarlo in una nota sono i consiglieri comunali dei Gruppi di maggioranza, che esprimono soddisfazione per l’importante passo avanti compiuto.

Un’opera strategica per Reggio Calabria

«Il Museo del Mare, che raccoglie e valorizza la preziosa eredità progettuale dell’archistar Zaha Hadid, una volta completato, avrà il potenziale di trasformare non solo il volto del Waterfront cittadino, ma anche quello dell’intera città» – hanno proseguito i consiglieri – «perché l’opera non rappresenta semplicemente una nuova infrastruttura, ma una vera e propria attrazione che si inserisce nel contesto di una strategia di rilancio e valorizzazione del territorio».

Leggi anche

Secondo la maggioranza, questo grande progetto potrà diventare un importante biglietto da visita per i turisti che arriveranno numerosi in città, ma avrà anche una dimensione che va oltre il turismo:

La sua bellezza sarà visibile anche dallo Stretto di Messina , offrendo un panorama spettacolare.

, offrendo un panorama spettacolare. La struttura, pensata e progettata con una formula innovativa, non è solo il frutto di un ingegnoso lavoro architettonico, ma diventerà un luogo di riferimento con importanti sinergie.

Le quattro macroaree del Museo del Mare

Il Museo del Mare sarà articolato in quattro principali macroaree:

Sezione museale permanente , per approfondire la storia e la cultura legata al mare.

, per approfondire la storia e la cultura legata al mare. Esposizioni temporanee , per garantire continuità di eventi e attrattività.

, per garantire continuità di eventi e attrattività. Auditorium da 2.500 posti , con bar, ristoranti e attività accessorie, per ospitare eventi culturali e spettacoli.

, con bar, ristoranti e attività accessorie, per ospitare eventi culturali e spettacoli. Acquario e laboratori di biologia marina, per ricerca e studio delle specie marine, con un focus su educazione e sensibilizzazione ambientale.

Con questa formula, il Museo del Mare si prefigura come un polo di attrazione non solo per il turismo, ma anche per la didattica e la ricerca scientifica, offrendo opportunità per giovani e studenti, oltre a promuovere l’educazione alla sostenibilità ambientale.

Un progetto per il futuro della città

«Speriamo che, soprattutto la città, possa fare tesoro di questa opera» – hanno concluso i consiglieri di maggioranza – «che siamo certi rappresenterà una risorsa fondamentale per il futuro sviluppo di Reggio Calabria».

Un progetto che avrà un impatto positivo non solo in termini economici, ma anche culturali e sociali, contribuendo a rafforzare l’identità della città e a farne un punto di riferimento nel panorama internazionale.