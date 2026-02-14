Museo del Mare, Cobar: ‘Il cantiere avanza. L’opera proietterà Reggio verso nuovi orizzonti’ – FOTO

Il cantiere cresce giorno dopo giorno. Strutture che emergono dal fronte mare, murature che prendono forma, fondazioni che consolidano quello che sarà uno dei simboli della nuova Reggio.

A raccontare come procedono i lavori del Museo del Mare, che sarà intitolato a Gianni Versace, è direttamente la Cobar S.p.A., l’impresa impegnata nella realizzazione dell’opera firmata dallo studio Zaha Hadid Architects.

Cobar: “Unire il mare alla città”

In un post pubblicato sui propri canali social, Cobar spa sottolinea l’avanzamento dei lavori:

“Il cantiere del Museo del Mare a Reggio Calabria avanza con impegno e determinazione. Ogni giorno prendono forma strutture che uniranno il mare alla città, il patrimonio culturale al futuro.”

Un messaggio che fotografa lo stato attuale dell’opera: dalle fondazioni alle murature di contenimento, fino agli interventi sul waterfront, il progetto entra sempre più nel vivo.

Non si parla più soltanto di un rendering suggestivo, ma di una struttura che sta emergendo concretamente sul lungomare cittadino.

Dal waterfront al cuore del Mediterraneo

“Stiamo realizzando un’opera che proietta Reggio Calabria verso nuovi orizzonti”, scrive ancora l’azienda.

Il riferimento è chiaro: il Museo del Mare non è solo un edificio. È un’infrastruttura culturale pensata per diventare attrattore nazionale, inserita tra i progetti strategici del Paese e destinata a ridefinire il rapporto tra città e mare.

L’orgoglio dell’impresa

Cobar conclude con una dichiarazione che suona come una presa di posizione netta:

“Orgogliosi di contribuire a questa icona firmata Zaha Hadid Architects”.

Un’opera complessa, ambiziosa, dal forte impatto architettonico e simbolico.

Il cantiere procede. Le strutture salgono. E mentre il profilo del museo inizia lentamente a delinearsi sullo Stretto, cresce anche l’attesa per quello che sarà uno degli interventi più significativi nella storia recente della città.