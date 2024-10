Al MArRC una delegazione di allievi Carabinieri e di ufficiali di Polizia nigeriana

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha ospitato, questa mattina, una delegazione di 50 Allievi Carabinieri frequentanti il 141° corso presso la Scuola di Reggio Calabria.

«Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è una tappa obbligata per chi visita la città o per chi ha l’occasione come i nostri allievi di trascorrere qui un periodo di alcuni mesi per ragioni di servizio- spiega il Colonnello Vittorio Carrara, Comandante della Scuola- e si inserisce a pieno nelle attività culturali della scuola. Ringrazio, a nome di tutti di tutti gli allievi e di tutto il personale della scuola, il Direttore del Museo, Carmelo Malacrino e tutto il personale del Museo per questa bellissima occasione».