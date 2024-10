La letteratura del ‘900 al MArRC, Malacrino: “Allarghiamo gli orizzonti culturali”

Un premio che ci permette di allargare gli orizzonti culturali del Museo alla letteratura e alla poesia del Novecento e di presentare il MArRC come una realtà dinamica e aperta, pronta ad accogliere le istanze dell’associazionismo reggino e le suggestioni del pensiero e delle arti contemporanee».

«È un onore accogliere al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria l’iniziativa promossa dal Centro Internazionale Scrittori con il quale sono proficue e ormai consolidate le sinergie per la divulgazione del sapere sul territorio.

Così il direttore Carmelo Malacrino presenta la Cerimonia di intestazione della Cattedra di Poesia a Maria Luisa Spaziani (1922 – 2014) e Yves Bonnefoy (1923 – 2016), promossa dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria e con il patrocinio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

L’evento si terrà domani venerdì 8 novembre, alle ore 17.00, al MArRC. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Il direttore continua:

«Centrale anche il ruolo dell’Università Mediterranea per l’impegno continuo, sul territorio, nella promozione della ricerca scientifica. La collaborazione a questo evento è indice di una solida rete istituzionale, capace di convogliare le forze più attive e vitali, nel comune obiettivo di tracciare un percorso comune di crescita per i giovani e la comunità.

Ospiti del Direttore Malacrino, il rettore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Santo Marcello Zimbone e il direttore amministrativo dello stesso Ateneo, Ottavio Amaro; i professori Maria Gabriella Adamo, ordinario di Linguistica francese all’Università degli Studi di Messina, e Daniele Cananzi, associato di filosofia del diritto all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; i professori Paola Radici Colace, ordinario di Filologia Classica all’Università degli Studi di Messina, presidente onorario e direttore scientifico del CIS e Fabio Scotto, ordinario di Letteratura Francese all’Università degli Studi di Bergamo. Quest’ultimo intratterrà i presenti con il Recital “In corpo di voce”, con accompagnamento musicale.

Interverrà lo studioso, musicologo e sceneggiatore Francesco Villari.

«Abbiamo voluto intestare la Cattedra internazionale di poesia a due grandi poeti del Novecento, Speziani e Bonnfoy, che sono stati anche amici e compagni di cenacoli culturali frequentati dai maggiori intellettuali del secolo scorso – commenta la Presidente del Cis – Loreley Borruto. Scriveva Borges che la poesia è come il tramonto e l’aurora, come l’isola di Itaca, sempre verde di eternità. Così è il nostro Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria – afferma- un’istituzione nella quale la cultura di tutti i secoli si racconta senza confini di spazio e di tempo. Siamo orgogliosi che il MArRC sia sede eletta per la cerimonia».