Il Ministro Musumeci a Gerace: ‘Servizi essenziali, trasporti e sanità per ripopolare i borghi’
Il Ministro Nello Musumeci presente ad una iniziativa sul ruolo dei borghi collinari e montani e sul calo demografico a San Giovanni di Gerace, nel Reggino
12 Settembre 2026 - 18:03 | di Redazione
“I borghi non sono residui del passato da mummificare ma luoghi nei quali sperimentare nuovi modelli di convivenza e guardare al futuro.
Sono testimonianze identitarie, comunitarie, conservano l’agricoltura qualificata, l’artigianato, il diritto a vivere nella semplicità.
Servono servizi essenziali, collegamenti, trasporti, una sanità efficiente, perché possano essere ripopolati. Questo è l’impegno che abbiamo consacrato come governo nazionale tanto con la Zes unica quanto con i fondi del Pnrr”.
Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, a margine di una iniziativa sul ruolo dei borghi collinari e montani e sul calo demografico a San Giovanni di Gerace, nel Reggino.
“Con la connessione digitalizzata, con progetti concreti di rinascita, dobbiamo rivitalizzare i borghi. Lo spopolamento da una parte, la denatalità dall’altra, un senso di rassegnazione che purtroppo avvilisce noi meridionali, hanno di fatto determinato buona parte della desertificazione”, ha aggiunto Musumeci.
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