Myb Gym conquista due vittorie nelle MMA con gli atleti Nigero e Collosi

Due successi al primo round tra Fight4 Naples e Cage Warriors Academy: il segnale che l’MMA reggina hanno finalmente un nome

Un weekend da incorniciare per la MYB GYM di Reggio Calabria e per il movimento delle arti marziali miste in città.

Nel giro di poche ore, due atleti della palestra hanno ottenuto due vittorie convincenti in due eventi diversi, entrambi chiusi al primo round con finalizzazioni di grappling.

Sabato 18 aprile, a Fight4 Naples (Pala Eden), Samuele Nigero ha fatto il suo esordio nella categoria Semipro -68kg conquistando una netta vittoria per armbar al primo round.

Domenica 19 aprile, a Taranto per la Cage Warriors Academy (uno dei circuiti più prestigiosi d’Europa), Alessandro Collosi ha dominato il proprio match nella categoria -70kg. Dopo un ottimo scambio in piedi che ha spinto l’avversario contro la rete, Collosi ha invertito la posizione, portato a terra l’avversario e chiuso con un preciso triangle choke al primo round.

Due vittorie, due finalizzazioni al primo round e una chiara dimostrazione di come lo striking e il grappling ben integrati stiano diventando un marchio di fabbrica della MYB GYM.

I coach Francesco Giovanni Fragalà e Gabriella Ripepi hanno seguito con grande attenzione la preparazione di entrambi gli atleti.

Un ringraziamento speciale va ad Alessandro Caridi, atleta della palestra, che è stato all’angolo insieme al Coach Fragalà come co-coach per Alessandro Collosi, offrendo un supporto fondamentale durante il match.

“Questi risultati non sono casuali ma il frutto di un lavoro quotidiano, fatto di sacrifici, programmazione e grande attenzione alla preparazione completa dell’atleta. Il fatto che due nostri ragazzi abbiano vinto in eventi di livello come Fight4 e Cage Warriors Academy, entrambi con finalizzazioni rapide, dimostra che a Reggio Calabria l’MMA sta crescendo con serietà e qualità”.

Un ringraziamento speciale va a tutta la famiglia MYBGYM, atleti, coach, collaboratori e famiglie che ogni giorno rendono possibile tutto questo.

Senza il loro impegno, supporto e passione non sarebbe possibile raggiungere questi traguardi.

La MYB GYM continua a confermarsi punto di riferimento in Calabria per MMA, Grappling e Brazilian Jiu-Jitsu, con l’obiettivo di formare atleti completi e portare sempre più talenti reggini su palcoscenici nazionali e internazionali.