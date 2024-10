Coach Cigarini post Myenergy-Siaz: ‘Campionato sontuoso dei neroarancio, noi penalizzati nella fase orologio’

Coach Cigarini è soddisfatto per la partita e per il campionato disputato, non altrettanto per la fase orologio che vedrà impegnata la Myenergy in trasferta contro squadre molto blasonate del girone G. In settimana saranno disponibili i calendari e gli abbinamenti.

“Poteva essere una partita strana in quanto priva di valore per la classifica invece entrambe le squadre hanno lottato per conquistare i due punti, abbiamo chiuso con 16 vittorie e 6 sconfitte. Rischiamo di non entrare ai Play Off rispetto a chi è entrato in Play In Silver, in quanto sarà una fase molto difficile quella orologio. Abbiamo disputato un ottimo campionato, e portato 2800 persone al PalaCalafiore contro Ragusa e soprattutto centrato tutti gli obiettivi prefissati ad inizio campionato”.