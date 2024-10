Myenergy Viola, trasferta a Piazza Armerina con la testa alla fase ‘a orologio’

La Siaz l'ultimo 'allenamento' della regular season in attesa di conoscere gli avversari del Play-In Gold

Pre gara del ventiduesimo ed ultimo turno di serie B Interregionale. Il girone H della Myenergy Viola volge ormai al termine con tutti i verdetti già scritti in attesa delle fasi successive.

I neroarancio viaggiano questa domenica alla volta di Piazza Armerina: ultimo ‘allenamento’, lo potremmo definire così, in questo finale di regular season contro la Siaz di coach Ceccato, dopo l’avvincente derby dello Stretto perso in casa contro la Basket School Messina.

Coach Cigarini non ha molto da chiedere ai suoi in vista dell’ultimo impegno di un campionato esaltante per i neroarancio.

Partiti a inizio stagione senza i favori dei pronostici, il nuovo progetto ‘Viola’ ha conquistato a suon di vittorie e prestazioni sempre più mature e convincenti il pubblico del Palacalafiore. Qualche battuta d’arresto e passaggio a vuoto dovuti soprattutto all’inesperienza, qualche calo di concentrazione le uniche ‘macchie’. Ma il gruppo in pochi mesi è cresciuto, si è compattato e ora pensa al Play-In Gold con la voglia di far bene e continuare a stupire il popolo neroarancio.

Gli avversari

La Siaz Piazza Armerina è pronta a giocarsi le sue ultime possibilità di promozione nel prossimo Play-In Silver, che metterà in palio due posti per i playoff finali. I piazzesi sono reduci dalla sconfitta in casa della Svincolati Milazzo, ma avevano speso tantissimo nell’accesissimo scontro diretto contro Barcellona vinto solo dopo un tempo supplementare.

La squadra siciliana ha cambiato qualche pedina rispetto alla gara dell’andata. Solo di qualche giorno fa, a rinforzare il reparto degli esterni, l’inserimento del play agrigentino ed ex Capo d’Orlando Giuseppe Cuffaro. Prima ancora la società siciliana aveva annunciato in un comunicato stampa la separazione consensuale da Mirko Gloria (volato a Molfetta, prossimo avversario neroarancio) e Raivis Scerbinskis, e l’acquisto dalla diretta concorrente Barcellona di Luka Lalic, ala piccola di 198 con 13 punti di media in campionato.

Completano le rotazioni di coach Ceccato, in attesa dell’infortunato Laganà, gli ottimi Giampieri, Rotondo, Occhipinti e Incremona.

Arbitri della serata i signori Giovanni De Giorgio di Giarre (CT) e Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG).

L’appuntamento per gli appassionati di basket è alle 18.00 al PalaFerraro per Siaz Piazza Armerina – Myenergy Viola.