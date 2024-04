Myenergy Viola, trasferta a Monopoli per continuare a vincere e sognare i play-off

Mancano poche ore ormai alla palla a due del settimo turno del Play-In Gold di Serie B Interregionale.

La Myenergy Viola affronta un’altra trasferta complicata e decisiva su un campo caldissimo. Stasera alle 18.00 presso la Tendostruttura di Monopoli è la volta di White Wise – Myenergy Reggio Calabria, un vero e proprio scontro diretto per raggiungere il sesto posto utile per i play-off.

I neroarancio non possono fare calcoli contro gli esperti pugliesi: occorre tornare a casa con due punti e aspettare i risultati dagli altri campi.

La partita d’andata si era conclusa con una brutta sconfitta per i neroarancio tra le mura amiche del Palacalafiore. Arrivata, secondo le parole del tecnico neroarancio a fine gara, dopo una settimana di allenamenti pessima.

Dettagli e aspetti mentali curati da coach Cigarini e il suo staff nelle ultime settimane: il gap d’esperienza con squadre più attrezzate si colma con tanta corsa e concentrazione nei momenti decisivi. E da qui in poi per i neroarancio ogni match è decisivo, ogni possesso deve fare la differenza.

Gli avversari

Il Monopoli, formazione dall’esperienza consolidata e dalle aspettative elevate, ha concluso il campionato regolare in terza posizione con un bilancio di 14 vittorie e 8 sconfitte, di cui solo due nella seconda metà della stagione.

Il cammino dei pugliesi nel Play-In Gold è partito in sordina, la posizione in classifica resta deficitaria e la partita di stasera è determinante.

Sul fronte del mercato, la White Wise ha rafforzato il proprio roster a gennaio con l’arrivo di Venga, promettente ala grande del 2003 proveniente da Avellino, e a fine febbraio ha ingaggiato Claudio Tommasini, giovane play di ‘nobili’ origini cresciuto nella Virtus Bologna. Inoltre, ha sostituito Obinna con Valerio Amoroso, presente nella gara d’andata ma stasera assente. Per la fase a orologio coach Antonio Paternoster ha recuperato Matteo Annese e l’esperto pivot argentino Diego Nahuel Corral, fuori per infortunio per quattro mesi.

A completare il quadro dei talenti di Monopoli l’abile Matteo Bini e i due argentini Alvaro Merlo, il play, e l’ala piccola Francisco Fernandes Lang.

Discorso a parte merita la punta di diamante Giovanni Laquintana, play/guardia che con una media stagionale di 23 punti e 18.7 di valutazione è, come l’avversario ucraino Tyrtyshnyk, uno dei giocatori più forti della categoria. Idolo giovanile ed ex compagno nel ‘21 del neroarancio Maksimovic, nella partita d’andataLaquintana davanti al pubblico di Pentimele ha messo a segno un trentello d’autore e siamo certi che coach Cigarini avrà in mente una marcatura ‘speciale’ per il gioiellino pugliese grazie al lavoro difensivo di Omar Seck in primis.

Arbitri della serata i signori Paolo Carotenuto di Boscotrecase (NA) e Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia (BA).