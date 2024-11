Nasce a Reggio la prima Sport Academy targata Vis/Mik.

Studiare praticando attività sportiva, all’insegna di un corretto sviluppo psico/fisico. Questo, in sintesi, è l’obiettivo primario del “PalaBotteghelle Sport Academy”, la prima Academy sportiva per bambini e ragazzi a Reggio Calabria, ideata dalla Vis in collaborazione col centro di alta formazione Mik Institute.Si tratta di una novità assoluta per la città dello Stretto, capace di coniugare studio e sport in un’unica formula, sulla scia del celeberrimo motto “mens sana in corpore sano”.Il progetto mira ad offrire ai giovani studenti un nuovo ambiente scolastico aperto, flessibile, comunitario, sicuro, in cui sarà possibile praticare tantissime attività sportive in piena simbiosi con l’istruzione e senza mai sacrificare lo studio. Il tutto relazionandosi con il prossimo, in una sana e corretta competizione finalizzata alla crescita graduale dei ragazzi.Le attività si svolgeranno in strutture tra loro collegate ed attrezzate secondo i più moderni standard organizzativi in cui i docenti e gli allenatori seguiranno per l’intera settimana l’attività e la formazione di ogni singolo ragazzo, adottando, in caso di necessità, modelli educativi differenziati e personalizzati.L’Academy nasce come antidoto alla vita sedentaria, per dare una risposta alle esigenze dei giovani e dei loro genitori.Il programma settimanale (dal lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 18.45) prevede doposcuola, sport, inglese, informatica, musica, archeologia, esperimenti scientifici e, a scelta dei ragazzi, corsi di cinese, arabo, spagnolo e tedesco, tutte lingue del business del futuro.In palinsesto anche servizi aggiuntivi quali la mensa e il trasferimento in pullman da casa a scuola e viceversa.Tutte le attività ludico/didattiche si svolgeranno al PalaBotteghelle e alla sede del Mik Institute in via Pio XI