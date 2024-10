Nasce una nuova realtà di calcio a 5 femminile

L’ASD Val Gallico Calcio è lieta di comunicare la creazione della squadra femminile di calcio a 5 per la stagione 2024/2025. Una nuova pagina per la neonata società gallicese che disputerà il campionato regionale di Serie C.

Il responsabile del settore femminile sarà Vittorio Lombardo mentre la guida tecnica è stata affidata a Fabiana Livio già allenatrice del Real Arangea nella stagione 2022/2023.

Le giocatrici si riuniranno per la preparazione che comincerà lunedi 23 settembre alle ore 21 presso lo stadio “Nino Lo Presti” di Gallico Superiore.