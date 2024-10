Natale 2019, grande successo per la prima edizione del “Premio Tarcisio Catanese”

Il suo gol ha fatto esultare decine di migliaia di reggini che colorarono di amaranto il “Curi” di Perugia. Lo stadio in cui la Reggina battendo per 2 – 1 la Virescit approda in serie B. 12 giugno 1988,due gol che rimangono nella storia della memoria collettiva di una città divisa tra la folla che assiste alla Messa di Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla per tutti, e le tribune dello stadio perugino.

Pezzi di storia con protagonista Tarcisio Catanese, calciatore amaranto che gonfio’ la rete per la realizzazione del sogno promozione nello spareggio, insieme a Peppe Bagnato. Due anni fa improvvisamente il calciatore ci ha lasciato, ma è sempre presente la sua signorilità ed il suo attaccamento ai colori amaranto. Santino Mandalari, sportivo e tifoso appassionato, in rappresentanza di “Centro Casa” ha voluto omaggiare la sua memoria creando il “Premio Tarcisio Catanese” che ogni anno premierà persone che si distinguono nella loro azione nell’ambito sportivo e sociale. “Siamo qui insieme per ricordare un calciatore dal calibro di Tarcisio Catanese, che a Reggio ha lasciato tanti amici e tanti ricordi indelebili, come la marcatura contro la Virescit nello spareggio vinto a Perugia, ma anche gol importanti come nel derby contro il Messina.

“Con queste parole Santino Mandalari ricorda l’ex calciatore amaranto. Dal passato al presente il passo è breve ed all’interno del “Centro Casa” in via Bixio consegna il premio “Tarcisio Catanese “al presidente della Reggina 1914 Luca Gallo, la targa viene ritirata dal ds Massimo Taibi, che riceve personalmente anche una targa premio per la sua attività di direttore sportivo, viene premiato anche Giuseppe Praticò, addetto stampa Reggina 1914. Importante riconoscimento anche per i familiari di Tarcisio Catanese, indisponibili per ritirare la coppa e la targa dedicati al familiare scomparso, consegnati a Peppe Bagnato ex calciatore amaranto. Lo sport è ancora protagonista con la premiazione di Peppe Marra, per la Uisp.