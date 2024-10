Il Natale a Reggio prende forma. Villaggi e luminarie: le idee di Comune e SviproRe

Natale a Reggio Calabria, si corre per recuperare il tempo perduto. Come già riportato su queste pagine, l’amministrazione comunale ha scelto di affidare l’organizzazione degli eventi natalizi a SviproRe, intervento diretto del sindaco Falcomatà per ottimizzare la gestione e velocizzare i tempi.

Ieri la riunione cui hanno preso parte il consigliere delegato del Comune di Reggio Calabria Marcantonino Malara, l’Assessora alle Attività Produttive Angela Martino, l’Amministratore di Svi.Pro.Re. Michele Rizzo, ed i rappresentanti delle associazioni di categoria, incontro “utile per definire gli ultimi dettagli organizzativi in vista del programma di iniziative previste per il periodo natalizio. In fase di ultimazione un piano di iniziative, da realizzare, attraverso le organizzazioni di categoria, in collaborazione con i commercianti”.

Questa mattina invece l’audizione in VI Commissione degli assessori Angela Martino e Irene Calabrò, assieme alla dirigente Loredana Pace e, se si presenterà, lo stesso consigliere Malara con l’ordine del giorno “l’aggiornamento sulle attività inerenti le prossime festività natalizie e relativo bando”.

Rispetto al Natale 2023 in riva allo Stretto, emergono le prime indiscrezioni rispetto al progetto presentato da SviproRe. L’idea è quella di proporre diversi villaggi: il villaggio dei giovani a Piazza Camagna, il villaggio dedicato ai piccoli e le famiglie alla Villa Comunale, il Villaggio Street Food a Piazza Castello e ancora il Villaggio dell’Artigianato a Piazza Duomo.

Spazio anche alle iniziative sociali, con pranzi sul tema ed eventi nelle periferie dedicati. Rispetto alle luminare sul Corso Garibaldi e in generale nel centro della città, la volontà è quella di creare un’unica atmosfera con un unica luce elegante calda bianca, possibile inoltre che verrà illuminato anche il Castello Aragonese con luci a cascata per l’intero perimetro.

Nel ‘villaggio dei giovani’ di Piazza Camagna sarà allestito un palco dove potranno esibirsi gli artisti, così da favorire attività culturali e stimolare il fermento musicale.

In ogni villaggio previste le ormai classiche casette in legno, con la stessa illuminazione, per meglio respirare il clima natalizio in un’atmosfera uniforme e che ormai è tradizione nelle principali città. La consueta accensione dell’albero di Natale prevista per l’8 di dicembre.