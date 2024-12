“Natale 2024 al MArRC”, un programma ricco di eventi

La sorpresa di quest’anno è la collaborazione con il noto direttore artistico Ruggero Pegna, con il quale il MArRC lancerà nei prossimi giorni il format "Museo in fest", musica, animazione e spettacolo per tutte le età

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria promuove il programma “Natale 2024 al MArRC”, nato dalla volontà del Direttore Fabrizio Sudano e dall’impegno dell’arch. Claudia Ventura, responsabile dell’Ufficio Valorizzazione.

L’avvio della programmazione è previsto per domenica 8 dicembre, giornata in cui il museo sarà aperto eccezionalmente fino alla mezzanotte, per inaugurare all’insegna della cultura le festività natalizie.

Alle ore 17:00 la piazza Polo Orsi del Museo ospiterà il Coro di Voci Bianche “Note Celesti” e il Coro Giovanile Blue Harmony dell’Associazione Corale Polifonica “Mater Dei”, in contemporanea con l’accensione delle luci che coloreranno la facciata del Museo fino al 6 gennaio. A seguire, dalle 18:30, il Babbo Natale della Giocolereggio incontrerà i bambini di tutte le età fino alle 20:30.

Al contempo, in terrazza, dalle ore 17:00, si terrà l’evento “Burraco Solidale” organizzato dall’Associazione Ashafatima, organizzazione no profit nata nel 2012 e impegnata nel miglioramento reale della vita delle popolazioni dell’Africa, i cui proventi verranno impiegati per attività di didattica museale solidale.

L’accesso alle attività in piazza Paolo Orsi sarà gratuito; il biglietto per la visita del museo dalle 9:00 alle 20:00 avrà un costo ordinario, mentre dalle 20:00 alle 24:00 (ultimo ingresso ore 23:30) avrà un costo di 3 euro.

Un calendario ricco di eventi che, a partire dall’8 dicembre, coinvolgerà grandi e piccini, con attività, approfondimenti e spettacoli che accompagneranno le famiglie fino alla prima settimana di gennaio.

Come ogni anno, grazie alla sinergia e alla collaborazione con le realtà attive sul territorio, il Museo offre a visitatori, turisti e cittadini tanti appuntamenti per vivere insieme il clima festivo e per conoscere e apprezzare le collezioni del Museo.

La sorpresa di quest’anno è la collaborazione con il noto direttore artistico Ruggero Pegna, con il quale il MArRC lancerà nei prossimi giorni il format “Museo in fest”, musica, animazione e spettacolo per tutte le età.

Il museo è aperto dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), con orario continuato dalle ore 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:30. Fino ai 18 anni l’ingresso è sempre gratuito. Tutte le info su www.museoarcheologicoreggiocalabria.it.

Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura consultabili online, con possibilità di prenotazione per singoli e gruppi. Prenotazioni, servizi aggiuntivi e biglietteria sono gestiti da Coopculture.

Per prenotare la visita: 0639967600 (attivo lun-dom 9-18), per info e prenotazioni settore Didattica/Scuole: 0639967600 e edu@coopculture.it; per prenotazioni Gruppi: 06 39967600 e