Cinquefrondi saluta le festività: ‘Successo straordinario all’insegna della partecipazione’

L’Amministrazione comunale di Cinquefrondi desidera esprimere un sentito e profondo ringraziamento a tutta la cittadinanza e a tutti i visitatori che, nel corso del mese di dicembre, hanno scelto di vivere il nostro territorio, partecipando con entusiasmo e grande senso di condivisione ai numerosi eventi inseriti nel cartellone natalizio.

Le festività hanno rappresentato un momento di straordinaria vitalità per la comunità, grazie a un programma ricco, variegato e di alto profilo culturale, capace di coniugare tradizione, musica, cultura e socialità. Presentazioni di libri, iniziative culturali, spettacoli, eventi dedicati ai bambini e agli anziani hanno animato Cinquefrondi, rendendola un punto di riferimento per l’intero comprensorio e confermandone la naturale vocazione all’accoglienza.

Le associazioni locali come protagoniste

Un ruolo fondamentale è stato svolto dalle associazioni del territorio, che con spirito di collaborazione, dedizione e passione hanno contribuito in maniera determinante alla riuscita delle manifestazioni natalizie, dimostrando ancora una volta quanto il tessuto associativo rappresenti una risorsa preziosa per la crescita culturale e sociale della nostra comunità.

Particolarmente significativa è stata l’iniziativa promossa dalla scuola Francesco della Scala, che ha realizzato un suggestivo presepe vivente all’interno del plesso scolastico, coinvolgendo attivamente alunni e insegnanti. L’evento ha registrato una partecipazione straordinaria, tanto da essere replicato una seconda volta, accogliendo un numero eccezionale di visitatori e suscitando grande emozione e apprezzamento. Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo del cartellone natalizio si distingue inoltre il concerto del cantautore Daniele Silvestri con la sua band, unico evento in Calabria, che ha richiamato a Cinquefrondi un pubblico numeroso proveniente da tutta la regione. Un evento di grande spessore artistico che ha contribuito a dare visibilità al nostro paese e a rafforzarne l’immagine come luogo capace di ospitare iniziative di alto livello.

Un paese vivo e coeso

Il successo registrato in queste settimane è la dimostrazione concreta che Cinquefrondi è una comunità viva, coesa e partecipe, capace di lavorare insieme per valorizzare il proprio borgo e costruire momenti di autentica condivisione. Quando l’impegno è animato da passione e visione, la risposta dei cittadini è straordinaria.

L’Amministrazione comunale rivolge un ringraziamento particolare alle Associazioni locali, alle Forze dell’Ordine, ai volontari del Servizio Civile Universale e a tutti i commercianti che, con professionalità e disponibilità, hanno contribuito a rendere il paese accogliente, sicuro e festoso.

L’entusiasmo e l’energia emersi durante queste festività rappresentano uno stimolo importante per affrontare il nuovo anno con maggiore determinazione e con l’obiettivo di rendere Cinquefrondi un luogo sempre più attrattivo, dinamico e ricco di opportunità culturali e sociali.

Grazie a tutti per aver reso questo Natale un’esperienza intensa, partecipata e davvero indimenticabile.