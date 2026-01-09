‘Reggio Calabria è una città per tutte?’: a Cataforio il laboratorio sul parità di genere

Esperienze e riflessioni su discriminazioni e inclusione sociale e la presentazione del calendario del Percorso cittadino sulla parità di genere. Partecipazione gratuita ed aperta a tutte e tutti

Sabato 17 gennaio, alle ore 16:00, si terrà a Cataforio il laboratorio partecipato dal titolo “Reggio Calabria è una città per tutte?”.

L’iniziativa, che si svolgerà presso il Centro parrocchiale don Franco Santo (ex asilo parrocchiale) in via Provinciale, 80, nasce all’interno del Percorso cittadino sulla Parità di Genere, un progetto avviato con un evento di lancio il 29 novembre a Reggio Calabria, e che proseguirà con altre iniziative, incontri e laboratori fino a giugno, con l’obiettivo di promuovere una cultura diffusa della parità, del rispetto e dei diritti.

“Se vogliamo che Reggio Calabria sia davvero una città per tutte e tutti, dobbiamo attivarci come cittadine e cittadini e pretendere un cambiamento che parta dal basso. Per questo il nostro Laboratorio non resterà fermo in un solo luogo: nelle prossime settimane si sposterà in diversi paesi, quartieri e aree della città metropolitana, per raggiungere persone, spazi sociali e comunità dove l’accesso a servizi e opportunità è spesso più difficile. La parità di genere non può rimanere uno slogan o una ricorrenza da celebrare: deve diventare una quotidianità concreta, fatta di strutture accessibili, servizi adeguati, supporto reale e politiche lungimiranti. Portare il laboratorio “fuori”, in modo capillare, significa proprio questo: ascoltare, includere, costruire insieme soluzioni che non lascino indietro nessuno e nessuna,

in nessun quartiere e in nessun paese”, ribadisce il gruppo cittadino promotore del progetto.

Durante il laboratorio, le persone partecipanti saranno chiamate a rispondere alla domanda “Reggio è una città per tutte?”, condividendo esperienze e riflessioni. La seconda parte dell’incontro si concentrerà sulle discriminazioni quotidiane, esplorate attraverso un gioco interattivo e un confronto collettivo. Al termine, sarà presentato il Calendario del Percorso cittadino sulla Parità di Genere, che raccoglie le iniziative in programma nei prossimi mesi.

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutte e tutti: cittadine e cittadini, associazioni, scuole, gruppi informali e chiunque abbia voglia di confrontarsi e contribuire alla costruzione di una città più equa e inclusiva.

Leggi anche

Come partecipare

Per informazioni contattare:

Giulia Moretto

Segreteria

Percorso Cittadino sulla Parità di genere

+39 3474077425

reggiopertutte@gmail.com