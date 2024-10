Natale a Caulonia, in piazza l’accensione di due alberi

In occasione del Natale 2019 l’associazione culturale e filantropica “Acadèmia” ha inteso donare all’Amministrazione Comunale di Caulonia, guidata dal sindaco Caterina Belcastro, due abeti bianchi da addobbare.

Si tratta di piante autorizzate al taglio dagli organi competenti per finalità di miglioramento boschivo nei pressi del Monte Gremi. Gli abeti saranno sistemati in piazza Sant’Antonio a Caulonia Marina e in piazza Mese nel centro storico.

Il sindaco Belcastro e tutta l’amministrazione cauloniese ringraziano l’associazione per il gradito omaggio alla collettività, sicuri che la magia dell’accensione dell’albero possa diventare un appuntamento annuale del Natale a Caulonia.