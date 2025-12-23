Reggio, Natale alla Coop Skinner: il sindaco Falcomatà in visita, i bimbi gli consegnano una lettera – FOTO

Si è celebrato il tradizionale scambio di auguri natalizi tra l’amministrazione comunale e la cooperativa sociale Skinner. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme all’assessora al Welfare Lucia Nucera, ha prima assistito alla recita delle bambine e dei bambini del centro diurno di viale Pio XI per poi ringraziare tutto il personale della struttura educativa e le operatrici che «fanno tantissimo per la città, le famiglie ed i piccoli che, ancora una volta, hanno dimostrato di essere dei bravissimi attori e delle bravissime attrici».

Il ringraziamento del sindaco Falcomatà

«In questi anni – ha detto Falcomatà – abbiamo attraversato momenti più difficili e altri più tranquilli, senza che siano mai venuti meno la passione, l’amore e la professionalità con cui voi avete reso e continuerete a rendere un servizio per tante famiglie reggine e per tanti ragazzi della nostra città. Di questo ve ne sarò eternamente grato».

Ai bimbi che hanno donato una lettera al sindaco, Falcomatà ha risposto che continuerà sempre «a far visita alla struttura e a stare accanto ad ognuno di voi».

Un legame che va oltre il ruolo istituzionale

«La cosa bella di questa lunga esperienza – ha concluso – è che il nostro non è stato solo un rapporto istituzionale, ma un legame divenuto amicizia e rinsaldato da un affetto forte e sincero. Non sarò più sindaco, ma resterò sempre amico della Skinner e dei suoi fantastici ragazzi».