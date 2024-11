Natale in città: Presepe vivente a Reggio Calabria.

Nell’ambito di “Natale in città”, l’amministrazione comunale in collaborazione con la scuola dell’Infanzia Paritaria “La Nuvoletta” diretta da Francesca Festa, presenta il Presepe Vivente presso la Villa Comunale di Reggio Calabria. Giorno 19 mattina, il presepe sarà presentato alle scuole; giorno 20 dicembre alle ore 18:30 grande festa aperta a tutta la cittadinanza reggina. L’intento è quello di far rivivere i mestieri del tempo, con il folklore e le tradizioni. Tutto è stato riprodotto fedelmente dalla scuola con il coinvolgimenti di grandi e piccini. Saranno genitori e bambini ad essere impegnati anche giorno 28 dicembre alle ore 18:30 con una sfilata lungo il corso Garibaldi per giungere fino a Palazzo San Giorgio. Giorno 6 gennaio, a conclusione dell’evento, la Befana incontrerà i bambini.