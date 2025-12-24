Natale di sorrisi nel reparto di Pediatria di Polistena

La presenza delle amatissime mascotte di Gattoboy e Ladybug, che hanno animato il reparto regalando sorrisi, abbracci e momenti di autentica gioia ai piccoli pazienti

La nota agenzia Andrea Cogliandro Eventi ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena per consegnare i regali di Natale ai bambini ricoverati.

A rendere l’iniziativa ancora più emozionante è stata la presenza delle amatissime mascotte di Gattoboy e Ladybug, che hanno animato il reparto regalando sorrisi, abbracci e momenti di autentica gioia ai piccoli pazienti, trasformando il pomeriggio in una vera festa natalizia.

Un momento di grande emozione e solidarietà, che ha regalato attimi di spensieratezza ai piccoli degenti e alle loro famiglie. L’iniziativa rientra nelle attività di carattere sociale e benefico promosse dall’agenzia Andrea Cogliandro Eventi, da sempre attenta al territorio e al benessere dei più piccoli, nata con l’obiettivo di portare conforto e serenità ai bambini.

Grande apprezzamento è stato espresso anche dal personale sanitario del reparto di Pediatria, che ha accolto con entusiasmo la visita, sottolineando l’importanza di gesti di vicinanza capaci di rendere più lieve la permanenza in ospedale durante le festività, esprimendo gratitudine per l’attenzione e la sensibilità dimostrate.

Un pomeriggio speciale all’insegna della condivisione, della solidarietà e dello spirito natalizio, che ha lasciato un segno positivo nei cuori di tutti i presenti.