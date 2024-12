Natale a Reggio, 500 droni danzanti sopra lo Stretto: al via i preparativi per lo show – FOTO

Iniziano i preparativi per il duplice show dei 500 droni luminosi che danzeranno nel cielo sopra l’Arena, per festeggiare il Natale in città.

Per la prima volta a Reggio Calabria si potrà vivere un’esperienza emozionante e innovativa. L’evento, che rappresenta una novità assoluta per il Sud Italia, si terrà il 21 e il 23 dicembre, con due repliche giornaliere: una programmata in orari accessibili alle famiglie con bambini ed una pensata per un pubblico più adulto.

La scelta dell’Arena dello Stretto e i preparativi lungo la via Marina

La scelta della location non è casuale. L’Arena dello Stretto Ciccio Franco, con la sua vista mozzafiato sullo Stretto di Messina ed il suggestivo Lungomare Falcomatà, rappresenta lo scenario ideale per amplificare l’impatto visivo dello spettacolo. Si tratta, inoltre, di uno spazio adeguato sia per il decollo che per il volo coordinato dei droni.

Sarà una emozionante esperienza immersiva non solo visiva ma anche musicale dato che i droni danzeranno al ritmo delle note di canzoni natalizie. In queste ore lungo la via Marina si sta procedendo all’installazione dell’impianto acustico con numerose casse audio che permetteranno a migliaia di persone di ascoltare l’emozionante base musicale.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di rigenerazione culturale e turistica della città, sostenuto dal programma Distretto Culturale e Turistico della Città di Reggio Calabria.

Come precisato nella delibera di Giunta n. 217 del 30 novembre 2024, lo spettacolo è stato progettato per garantire la massima sicurezza, con il coinvolgimento di ENAC ed ENAV per le autorizzazioni necessarie. Saranno infine adottate tutte le misure logistiche e organizzative per assicurare un’esperienza piacevole e sicura ai visitatori.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà sulle sue pagine social ha condiviso un video di presentazione dell’evento: QUI IL VIDEO.