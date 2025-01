Natalino Licordari: ‘Mio padre ha raccontato la Reggina in tutte le categorie e scritto anche un inno’

"Non ha mai nascosto il suo tifo per il Milan, era molto amico di Fabio Capello"

Visibilmente emozionato Natalino, figlio di Tonio Licordari al quale è stata intitolata la sala stampa dell’Oreste Granillo, ha raccontato ai presenti qualche aneddoto, ringraziato il sindaco Falcomatà per avere messo in pratica una idea nata nel 2019 e soprattutto sottolineato la passione e l’amore del padre verso la Reggina:

“Ha raccontato la Reggina in C, in B e in quei nove anni stupendi in serie A. Negli anni settanta insieme a Franco e Mino Reitano ha scritto anche un inno dedicato alla squadra amaranto. Usciva dallo stadio sempre quindici minuti prima della fine e nel tragitto fino a raggiungere la Gazzetta del Sud, ascoltava Rocco Musolino a Radio Touring. Sono veramente emozionato, il sindaco Falcomatà mi chiamò nel 2019 con questa idea che adesso si è realizzata. Ringrazio veramente tutti, colleghi, amici, stiamo ricevendo tantissimo affetto.

Certamente oggi sarebbe molto deluso nel vedere la Reggina in serie D. L’ha vissuta nel 2015, anche allora aveva deciso di non frequentare più lo stadio aspettando tempi migliori, ma il 5 maggio del 2016 purtroppo ci ha lasciati. Non ha mai nascosto il suo tifo anche per il Milan, era molto amico di Fabio Capello“.