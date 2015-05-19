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National Day Repubblica Ceca con madrina Alena Šeredová

Alzabandiera, spettacoli e sfilata della stilista Beata Rajská per il National Day ceco a Expo Milano 2015

19 Maggio 2015 - 17:38 | di Vincenzo Comi

Alena Šeredová, madrina del National Day della Repubblica Ceca a Expo 2015

di Daniela Bonanno Conti – In occasione del National Day della Repubblica Ceca, si è tenuto  davanti all’Expo Centre, una cerimonia  dell’alzabandiera, sulle note dell’inno nazionale italiano e di quello ceco. Il momento è stato segnato da momenti di intrattenimento e concerti,artisti circensi si sono esibiti in evoluzioni a

ritmo di musica;  mentre i bambini hanno potuto assistere alla versione “musical” della tradizionale fiaba ceca Rusalka. Per l’occasione madrina  d’eccezione per il National Day della Repubblica Ceca, la show girl ceca Alena Šeredová. Nel pomeriggio, Alena Šeredová ha avuto l’onore di introdurre  la sfilata di moda della stilista ceca Beata Rajská, richiamando  l’attenzione dei presenti sull’importanza dell’acqua, elemento tematico del padiglione. Presenti al National Day della Repubblica Ceca,  il Commissario Generale di Expo Milano 2015 Bruno Pasquino, il Ministro per lo Sviluppo Regionale Karla Slechtova, il Direttore Generale dell’ente pubblico del turismo Monica Palatkova, l’Ambasciatore della Repubblica Ceca in Italia Petr Burianek.

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