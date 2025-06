‘Il negozietto’ di Giuseppe Ferraro: una tradizione che continua

C’è un’insegna che torna a parlare di casa, di fiducia, di tradizione. È quella de “Il Negozietto”, il nuovo punto vendita aperto da Giuseppe Ferraro in via Giuseppe Battaglia 25, a Reggio Calabria. Un nome semplice, ma che racchiude un percorso lungo decenni.

Giuseppe Ferraro non è un volto nuovo. La sua è una famiglia che ha fatto la storia del commercio reggino nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica. Una storia costruita attraverso competenza, disponibilità e quel rapporto umano che, oggi più che mai, fa la differenza.

Con “Il Negozietto”, Ferraro non apre solo una nuova attività: riporta in città un modo di lavorare che mette al centro il cliente. Il punto vendita propone una vasta gamma di prodotti: grandi e piccoli elettrodomestici, elettronica, personal computer, telefonia, casalinghi, articoli per il fai da te, illuminazione, micromobilità elettrica e tutto il necessario per il giardinaggio.

Accanto all’offerta commerciale, una serie di servizi pensati per semplificare la vita quotidiana: sopralluoghi e preventivi gratuiti, consegne a domicilio senza costi aggiuntivi, assistenza anche oltre i termini della garanzia. Servizi concreti per chi cerca un riferimento affidabile, anche dopo l’acquisto.

“Il Negozietto” è il posto giusto per chi cerca qualità, esperienza e un rapporto diretto con chi conosce davvero il prodotto che vende. Una nuova apertura che profuma di passato e che guarda al futuro.

Per informazioni, ordini e assistenza, basta fare un salto in via Giuseppe Battaglia 25 oppure chiamare il 371.3453659.

“Ferraro è tornato, ed è pronto a fare la differenza”.