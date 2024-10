Negramaro confermano concerto a Reggio Calabria ma Spedicato non ci sarà

Il chitarrista dei Negramaro è in netta ripresa ma per il tour ha ricevuto lo stop dai medici

Negramaro in concerto a Reggio Calabria, l’appuntamento si avvicina. La tappa reggina, organizzata dalla Esse Concerti Srl, è fissata per domenica 17 Marzo alle ore 21 al PalaCalafiore di Pentimele.

Tra pochi giorni partirà il tour della banda salentina, attesa per il ritorno sul palco di Lele Spedicato ma in un video messaggio pubblicato sulle pagine social della band, il chitarrista ha annunciato che non potrà partecipare al tour, in partenza dal 14 febbraio: “Per i medici devo terminare la riabilitazione per riprendermi completamente e non rischiare nulla”. A sostituirlo ci sarà il fratello Giacomo.

“Ciao a tutti carissimi amici, come vedete ce la sto mettendo tutta e grazie anche al vostro sostegno mi manca pochissimo per tornare al 100%! Per i medici devo terminare la riabilitazione per riprendermi completamente e non rischiare nulla, quindi ho bisogno di un altro po’ di tempo. Inutile dire che sono profondamente dispiaciuto ma avremo modo di recuperare ogni emozione quanto prima. Intanto prenderà il mio posto una parte di me: il mio piccolo fratellino Giacomo, che certamente non vi deluderà”, ha scritto lo stesso Lele sui social.

A novembre i Negramaro avrebbero dovuto tenere il tour di “Amore che torni” ma a causa del grave malore che aveva colpito il chitarrista, avevano posticipato tutte le date. L’“Amore che Torni Tour Indoor” prenderà il via il 14 febbraio da Rimini. Quindi, toccherà fino a marzo Mantova, Padova, Conegliano, Torino, Bologna, Milano, Firenze, Roma, Caserta, Eboli, Bari, Reggio Calabria e Acireale.