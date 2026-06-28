Reggio, il Movimento 5 Stelle piange la scomparsa dell’attivista Pietro Denisi

Il Movimento 5 Stelle piange la scomparsa di Pietro Denisi, attivista e punto di riferimento per il territorio

Reggio Calabria, – Il Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria esprime il proprio profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Pietro Denisi.

Con la sua perdita, la comunità pentastellata perde un valoroso attivista, un uomo di immense virtù, grande rettitudine, etica e moralità. Pietro è stato un grande saggio, una figura preziosa che sapeva mediare in qualunque situazione, sempre pronto ad ascoltare e attento ai bisogni della gente. Oltre al suo instancabile impegno civico per il bene comune, lascia un ricordo indelebile come padre e marito affettuosissimo.

Il cordoglio del Gruppo Territoriale e dei parlamentari pentastellati

Giovanna Roschetti, rappresentante del Gruppo Territoriale (GT) del M5S di Reggio Calabria, insieme ai componenti iscritti, al coordinatore provinciale Giuseppe Auddino e ai parlamentari Riccardo Tucci e Anna Laura Orrico, si stringono attorno al dolore della famiglia e di quanti lo hanno conosciuto e amato.

La sua passione, il suo equilibrio e i suoi insegnamenti resteranno per sempre una guida per tutti noi e per il Movimento 5 Stelle.

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