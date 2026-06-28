In Cittadella regionale nasce il Tavolo Calabria-Hong Kong: nuova fase commerciale al via

Lunedì 29 giugno, alle ore 15, nella sala conferenze del 12° piano della Cittadella regionale di Catanzaro, l’assessore alla Cooperazione internazionale della Regione Calabria, Antonio Montuoro, d’intesa con gli assessori Giovanni Calabrese (Turismo, Lavoro e Sviluppo economico) e Gianluca Gallo (Agricoltura e Promozione delle fiere nazionali e internazionali), ha promosso un incontro istituzionale con la delegazione governativa di Hong Kong per avviare una nuova fase di collaborazione economica e commerciale tra Hong Kong e la Calabria.

Il Tavolo istituzionale Calabria-Hong Kong

Sarà anche avviato il Tavolo istituzionale Calabria-Hong Kong, organismo di confronto permanente tra istituzioni, università, sistema camerale, associazioni imprenditoriali e operatori economici.

Aprirà i lavori l’assessore Antonio Montuoro, che accoglierà la delegazione dell’Hong Kong Economic and Trade Office – Brussels e dell’Hong Kong Trade Development Council.

Gli interventi previsti alla Cittadella regionale

Leggi anche

Interverranno: Luciano Vigna, Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Calabria; Antonio Montuoro, assessore regionale alla Cooperazione internazionale; Giovanni Calabrese, assessore al Turismo, Lavoro e Sviluppo economico; Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura e alle relative attività di promozione; Fabrizio Della Bina, presidente Iceps; Francesca Alicata, responsabile Relazioni esterne SIMEST (in collegamento); Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria; Pietro Falbo, presidente di Unioncamere Calabria; Gianluigi Greco, rettore dell’Università della Calabria; Giovanni Cuda, rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; Giuseppe Zimbalatti, rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.