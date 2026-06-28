Comune di Caulonia, finanziati i lavori di manutenzione sulla ‘Strada Bandiera’

Un nuovo risultato concreto per Caulonia, che entra tra i Comuni calabresi ammessi al Piano Regionale degli Interventi Micro-Infrastrutturali per le Comunità Locali (PRIMI) e ottiene un contributo di 150.000 euro, l’intera somma richiesta, per i lavori di manutenzione straordinaria di tratti di sede viaria della Strada Bandiera, in località Palma, a ridosso del centro storico del paese.

Il finanziamento è stato disposto con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 320 del 16 giugno 2026.

L’intervento sulla Strada Bandiera

L’intervento riguarda una delle arterie più ammalorate adiacenti al centro storico, la strada comunale Bandiera, in località Palma, da anni segnata da tratti difficilmente percorribili per la presenza di buche, avvallamenti, mancanza di adeguata pavimentazione e dissesti che hanno interessato muretti e cordoli. Il progetto esecutivo ne prevede il recupero e la completa messa in sicurezza.

Proprio l’aver predisposto per tempo un progetto di livello esecutivo, immediatamente cantierabile, ha permesso al Comune di rispondere ai requisiti del bando e di collocarsi tra i beneficiari del Piano, le cui risorse, come comunicato dalla Regione, saranno in una prima fase destinate prioritariamente agli interventi di piccola viabilità, categoria nella quale rientra pienamente il progetto cauloniese.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Cagliuso, che parla di “un risultato che premia la capacità dell’Amministrazione di programmare e di farsi trovare pronta quando si aprono opportunità di finanziamento, trasformando la cura del territorio in atti concreti“. Sulla stessa linea il vicesindaco Giovanni Maiolo, per il quale “restituire strade sicure e dignitose ai cittadini significa dare un segnale a chi vive ogni giorno il territorio“.

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