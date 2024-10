Rifiuti, ancora al punto zero. Neri attacca la Regione: ‘Reggio merita rispetto’ – VIDEO

A parlare, in un video, pubblicato su Facebook, pochi minuti fa è il vicesindaco della città di Reggio, Armando Neri.

“Vogliamo capire che questa città merita rispetto e risposte? Non possiamo continua a tenerci, un secondo di più, la spazzatura per strada, nelle case, negli ospedali e nei carceri. Ancora 24 ore di blocco e non saremo più in grado di garantire il servizio in nessun posto. Ieri abbiamo raccolto la spazzatura negli ospedali perchè ci siamo assunti una grande responsabilità. Oggi non potremo farlo.

La Regione Calabria non ha ancora risolto i problemi della discarica di Crotone, unico impianto della regione in cui è possibile conferire i rifiuti. Ma tutta questa spazzatura, cara Calabria dove la dobbiamo portare? Presidente Santelli perchè non adotti l’ordinanza sulla discarica di Crotone? I reggini aspettano risposte. Perchè non ci consenti di liberarci dai rifiuti in questo momento di emergenza sanitaria?”.