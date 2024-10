Neve di primavera: il risveglio di Gambarie – FOTO

La primavera è iniziata, ma alla neve non sembra importare

L’inverno 2019-2020 sembra essersi fatto beffe degli amanti della neve. A Reggio Calabria in particolar modo. La stagione appena passata non è stata poi così fredda e della neve neanche l’ombra.

Il Comune di Santo Stefano d’Aspromonte si era già attrezzato durante l’estate per offrire a cittadini e turisti divertimento a 360°. Non c’è stato, però, molto tempo per godere delle bellissime piste di Gambarie ed i suoi impianti.

Già negli scorsi giorni, con l’abbassamento delle temperature la Calabria era tornata ad innevarsi. Adesso è la volta della nostra amata montagna. Ecco come si sono svegliati gli abitanti di Gambarie in questa mattina di fine marzo. La primavera è ormai iniziata, ma alla neve non sembra importare.

