A Reggio Calabria arriva Omoda&Jaecoo: New Car diventa concessionaria ufficiale

Per oltre 15 anni New Car ha saputo guadagnarsi la fiducia degli automobilisti della provincia di Reggio Calabria grazie alla gestione di flotte aziendali e di un’ampia gamma di vetture usate, selezionate con cura e controllate in ogni minimo dettaglio. La sua storia è fatta di passione, competenza e capacità di anticipare le esigenze del mercato, diventando un punto di riferimento per chi cerca un’auto sicura e affidabile.

Oggi, questa realtà storica di Villa San Giovanni scrive un nuovo capitolo della sua storia, portando per la prima volta a Reggio Calabria e provincia il prestigioso marchio Omoda&Jaecoo. Un debutto importante, che non si limita alla semplice vendita di vetture, ma che si accompagna a un servizio completo di assistenza post-vendita, service ufficiale e ufficio ricambi capace di soddisfare ogni necessità in tempi rapidi.

Ai nostri microfoni Luigi Cara e Basilio Iero, fondatori di New Car, raccontano con entusiasmo la nuova avventura:

“Siamo concessionaria a 360° per il marchio Omoda&Jaecoo, il cliente viene qua a comprare la macchina, torna se ha un problema, se vuole comprare un pezzo, un accessorio: torna sempre qui da noi, siamo un punto di riferimento”.

Jaecoo 7: il SUV che unisce potenza, tecnologia e stile

Tra le novità più attese, spicca la Jaecoo 7, un SUV di segmento C lungo 4,5 metri, che coniuga connettività, comfort e prestazioni di livello.

“Jaecoo 7 è un SUV di segmento C, da 4 metri e 50, un SUV iperconnesso, totalmente accessoriato, con delle motorizzazioni davvero interessanti. Gli allestimenti sono due, uno Premium ed uno Exclusive full optional. Le motorizzazioni sono il 1.6 turbo benzina da 147 cavalli, ma fiore all’occhiello di Jaecoo 7 è il Super Hybrid: un 1.5 da 143 cavalli con supporto elettrico capace di erogarne 347”.

Il gruppo Chery e la strategia europea

Il marchio Omoda&Jaecoo fa parte del colosso automobilistico Chery, leader in forte crescita sui mercati internazionali e simbolo di innovazione e affidabilità.

“Il gruppo Chery – continuano Cara e Iero – ha deciso per l’Europa di entrare con due dei suoi marchi che sono Omoda&Jaecoo. Omoda è già presente sul mercato italiano con Omoda 5 sia benzina che elettrico, e l’Omoda 9, che è il Super Hybrid con 537 cavalli, davvero una vettura eccezionale. In più arriveranno Omoda 3, Omoda 7, Jaecoo 5 e Jaecoo 8, tutte totalmente elettrificate. Il gruppo Chery è il gruppo con la maggiore espansione automobilistica del 2025, ha già esportato dalla Cina 5 milioni di vetture ed è in ascesa su tutto il mercato globale. Tant’è vero – proseguono i fondatori – che non abbiamo nessun tipo di problema, in Italia, per l’approvvigionamento dei ricambi: c’è un hub enorme che è capace di mantenere tutto il front service di Omoda&Jaecoo, e di spedire i ricambi in massimo 48 ore. Ovviamente noi di New Car siamo presenti sia come vendita che come assistenza a 360°, come la telecamera – conclude sorridendo – di Jacoo 7. Chery è talmente sicura del proprio prodotto che non lesina in garanzia: 7 anni di garanzia totale su tutte le parti, meccaniche, elettroniche ed elettriche”.

Tecnologia e comfort ai massimi livelli

“Fiore all’occhiello dell’infotainment di Jaecoo 7 è il suo schermo, 14,8 pollici di pura tecnologia, totalmente configurabile sotto ogni punto di vista e con tutti i pulsanti replicati sia fisici che digitali. Android Auto ed Apple CarPlay sono wireless quindi non c’è bisogno di cavi, cavetti, nessuna connessione fisica con i nostri smartphone, che ovviamente sono ricaricabili wireless, con l’apposita basetta e la sua ventolina per non far riscaldare il vostro smartphone. Grazie al drive mode possiamo decidere come settare la nostra trazione tra sabbia, neve, fango, sport e ovviamente modalità Eco. Ad un anno esatto dal lancio di Omoda 5 viene lanciato un restyling chiamato Anniversary che cambia leggermente l’estetica della vettura senza stravolgerla, adattandolo ai nuovi corsi di design. Per quanto riguarda l’infotainment sulle BEV e PHEV, è disponibile l’app di Omoda&Jaecoo per il controllo remoto della vettura. Il futuro è arrivato, è arrivato da New Car con Omoda&Jaecoo”.

New Car, la casa degli appassionati di auto

New Car non è soltanto una concessionaria: è un vero e proprio punto di incontro per gli appassionati di motori. Qui, ogni cliente può contare su un team affiatato e competente, pronto a offrire consulenza, test drive personalizzati, assistenza post-vendita e ricambi in tempi record.

Natale, Carlo, Roberto e Francesco vi accoglieranno in un ambiente cordiale ma altamente professionale, pronti a condividere con voi la stessa passione per le quattro ruote.

La sede è a Villa San Giovanni, in via Nazionale Bolano 105, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30, e il sabato mattina dalle 9:00 alle 13:00.