Il presidente della Commissione Giustizia del Senato, Nico D’Ascola aprirà l’anno didattico dell’ Università dell’ Antimafia, intervenendo alla giornata seminariale di sabato 14 gennaio, nell’ambito del progetto formativo “Pedagogie della prevenzione nel contrasto alla criminalità” promosso dal Coordinamento antimafia “Riferimenti”. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Università della Calabria, l’ alta scuola di Formazione Università Cattolica di Milano, Confapi. Ad introdurre i lavori saranno Adriana Musella, presidente Coordinamento Antimafia e Marisa Manzini, magistrato e direttore scientifico dell’ Università dell’Antimafia. Sono previsti gli interventi di Concettina Siciliano, direttore Istituto Anticorruzione che relazionerà sul tema “Corruzione e Mafia due facce della stessa medaglia” e di Fabio Gallo, direttore “Gruppo Editoriale Comunicare Italia”, Fondazione Paolo di Tarso, che relazionerà sul tema “L’intelligenza connettiva: etica e comunicazione”.

Le conclusioni saranno del senatore Nico D’Ascola, presidente della Commissione Giustizia del Senato che interverrà sul tema “La Giustizia come valore. Certezza della pena e garantismo”. I lavori seminariali saranno coordinati da Mariarosaria Russo, direttore organizzativo Centro Studi. La sede dell’Università dell’Antimafia si trova all’interno di un bene confiscato alla potente cosca della ‘ndrangheta dei Mancuso.

Il progetto, realizzato dal Coordinamento antimafia “Riferimenti” , si pone l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità attraverso percorsi formativi diretti alla prevenzione nel contrasto alla criminalità organizzata. L’iniziativa che si terrà sabato 14 gennaio è fissata alle ore 10,00 presso il centro studi nazionale sul Fenomeno Mafioso “Gerbera Gialla” nella sede dell’Università antimafia a Limbadi.