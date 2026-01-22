Nicola Binda: ‘Deferimenti Trapani e Siracusa, tutto rinviato’

Si dovevano discutere nella giornata di oggi al Tribunale Federale Nazionale i deferimenti di Trapani e Siracusa, e quanto di attendevano gli importanti verdetti, si apprende tramite il noto giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicola Binda che tutto è stato rinviato: “Giornata di rinvii al Tfn. Il deferimento del Siracusa sarà discusso il 26 febbraio, quello del Trapani il 9 marzo La sostanza, comunque, non cambia.

Ci saranno sicuramente ragioni valide, purtroppo temo che questo rinvio possa avere ripercussioni sul campionato“.