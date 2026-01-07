Elezioni comunali a Reggio, Nicola Paris annuncia la discesa in campo

L'ex consigliere regionale richiama l’idea di una storia che non si interrompe e di un percorso che continua, nonostante le difficoltà. 'Da qui siamo partiti e qui torniamo, più forti'

Con un post pubblicato sui social, Nicola Paris ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria.

Parole dirette, cariche di significato. Un messaggio che parla di radici, di ritorno e di impegno personale. L’ex consigliere regionale richiama l’idea di una storia che non si interrompe e di un percorso che continua, nonostante le difficoltà. Al centro, la comunità e il legame con chi ha condiviso il cammino e con chi lo condividerà.

Un annuncio che segna l’avvio di un percorso politico e che apre ufficialmente la fase pre-elettorale in città. Nelle prossime settimane si comprenderanno meglio programma, squadra e alleanze. E, soprattutto, i candidati a sindaco per il centrodestra e per il centrosinistra.

Di seguito, il testo integrale del post con cui Paris ha annunciato la sua discesa in campo: