Nicolas Viola: l’amore per la Reggina e il ricordo di nonna Maria

Sabato l’amichevole contro il Benevento e su Reggina Tv l’intervento del reggino, ex Reggina Nicolas Viola: “Ricordo con tanto affetto i trascorsi in amaranto, il gol al mio esordio indimenticabile. E pensando alla Reggina mi viene in mente nonna Maria, impossibile non volerle bene. Quello vinto nella passata stagione è stato un campionato difficile da ripetere per chiunque, abbiamo battuto ogni record. Sono state raccolte insieme alla promozione tantissime soddisfazioni ed ora puntiamo a fare bene anche in serie A.

Sono molto legato alla Reggina ed a Reggio Calabria. Ovviamente sono un grande tifoso ed al S. Agata ho vissuto i migliori anni della mia vita. Benevento mi ha adottato, qui mi vogliono tutti bene ed alla Reggina auguro il massimo perchè lo meritano i tifosi. Ho avuto un problema al ginocchio, adesso sto un pò meglio. Domani vedrò la partita, anche per noi è un test importante. Gli amaranto hanno un organico di livello”.