Reggio, concluso al Nido Collodi il progetto ‘Adotta una Pigotta UNICEF’

Si è concluso sabato scorso, presso il Nido Comunale Collodi, il progetto intergenerazionale “Adotta una Pigotta UNICEF”, avviato nel periodo natalizio. Un’iniziativa che ha coinvolto bambini, nonni, famiglie e comunità, costruendo un percorso educativo e solidale capace di mettere in relazione generazioni diverse.

I fondi raccolti attraverso la realizzazione delle Pigotte saranno destinati all’acquisto dei kit salvavita UNICEF, a sostegno dei bambini che vivono in condizioni di malnutrizione.

All’iniziativa hanno partecipato i rappresentanti del Comitato Provinciale UNICEF di Cosenza: la presidente Monica Perri, la segretaria Ida Mancuso e i volontari Rosanna Giuliani e Francesco Albino, che hanno accompagnato e sostenuto le attività educative del progetto. Presente anche la Dirigente del Settore Welfare, Paola Ruffolo, che ha seguito da vicino lo svolgimento dell’iniziativa.

Mannarino: “Un progetto dal forte valore educativo”

La Consigliera delegata al Welfare e alle Politiche Sociosanitarie, Anna Giulia Mannarino, ha sottolineato:

“Ho voluto fortemente portare questo progetto all’interno del Nido Collodi non solo per il valore solidale della raccolta fondi, ma per la sua forte valenza educativa. Vedere nonni e bambini lavorare insieme, condividere tempo e creatività nella realizzazione delle Pigotte, ha rappresentato un momento di grande significato umano e sociale. La collaborazione intergenerazionale rafforza il senso di comunità ed educa alla solidarietà fin dai primi anni di vita”.

Un ringraziamento è stato rivolto all’Associazione Aliante APS e alla presidente Anna Laura Mattesini per il supporto tecnico e organizzativo e per il contributo offerto alla riuscita del progetto.

Il Nido Comunale Collodi si conferma così un luogo capace di promuovere iniziative che integrano educazione, partecipazione e solidarietà, offrendo un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità.