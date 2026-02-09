ASP di Reggio, donato un aspiratore elettrico all’équipe di cure palliative domiciliari

Nel pomeriggio del 5 febbraio 2026, presso la sede dell’associazione La Danza della Vita di Palmi, si è svolto un momento di forte valore sanitario e civile: la consegna di un aspiratore elettrico all’équipe di cure palliative domiciliari dell’ASP di Reggio Calabria, destinato ai pazienti inguaribili in fase avanzata e terminale.

Lo strumento sanitario, fondamentale nelle fasi critiche della malattia per contrastare la sofferenza respiratoria causata dall’ostruzione delle vie aeree da muco, è stato acquistato dall’associazione grazie al generoso contributo di Rocco e Maria Melara, ai quali va un sentito e riconoscente ringraziamento.

Il ruolo dell’associazione La Danza della Vita

La Danza della Vita è una Onlus con sede a Palmi, presieduta da Maria Anedda, che sostiene i pazienti oncologici lungo tutto il percorso della malattia, non solo nella fase terminale, offrendo vicinanza concreta ai pazienti e alle loro famiglie. L’associazione è attiva anche nelle campagne di prevenzione ed è in prima linea nella lotta contro il tumore al seno metastatico. All’interno della sede opera inoltre La Banca della Parrucca, che custodisce parrucche da donare alle pazienti oncologiche.

Alla consegna ha preso parte la Paola Serranò, referente dell’ASP di Reggio Calabria per le cure palliative, impegnata nell’integrazione tra cure oncologiche e cure palliative. La sua presenza ha sottolineato il valore clinico e organizzativo della donazione, inserita in un percorso di presa in carico multidisciplinare del paziente fragile.

Il potenziamento delle cure palliative sul territorio

L’occasione è stata utile anche per fare il punto sui servizi di cure palliative erogati dall’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Nell’ultimo anno l’ASP ha potenziato l’organico con l’assunzione di 4 infermieri, 2 fisioterapisti, 2 operatori socio-sanitari, un medico specialista, 4 assistenti sociali e 2 psicologi, rafforzando l’assistenza domiciliare nei distretti di Reggio e dell’area tirrenica e garantendo multidisciplinarietà e continuità della presa in carico.

Prendersi cura dei bisogni complessi dei pazienti fragili è un Livello Essenziale di Assistenza, sancito dalla Legge 38 del 2010. In questo quadro, le associazioni di volontariato svolgono un ruolo fondamentale come corpi intermedi della società civile, a supporto del lavoro degli operatori sanitari e come sentinelle sul territorio.

La donazione di Palmi, frutto della sensibilità di cittadini generosi e dell’impegno dell’associazione La Danza della Vita, vuole offrire servizi adeguati per garantire dignità alla sofferenza umana.