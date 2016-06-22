Nino Leonardis è il nuovo allenatore del Bocale

Nella giornata di martedì 21 giugno il Bocale Calcio ha ufficializzato il nuovo allenatore: la scelta finale è caduta su Nino Leonardis, tecnico che ha portato in questa stagione la Gioiese ad una grandiosa vittoria nel torneo di Prima Categoria.

Leonardis porta con sé un grande bagaglio d’esperienza, in particolare nel campionato di Promozione, in cui ha guidato ottimamente, tra le altre, la Villese, ottenendo ottimi risultati. Tra le sue esperienze, anche la guida degli Allievi dell’Hinterreggio durante l’esperienza in Lega Pro del club biancoazzurro.

Da calciatore ha inoltre indossato egregiamente la maglia del Bocale.

La trattativa, portata avanti dal D.G. Francesco Ventra e dal D.S. Nino Cogliandro, ha finalmente portato, con piena soddisfazione dei due direttori e della dirigenza biancorossa, alla firma con il tecnico, incaricato di ripetere a Bocale quanto appena fatto a Gioia Tauro.

A Nino Leonardis l’augurio di buon lavoro e buon campionato!